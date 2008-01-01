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Сергей Косачев, адвокат-нотариус

Ашдод | Добавлено: 2 января 2020, номер: 62
  • Сайт: http://gid.co.il/e_gid/advokat/adv_kosachev.html 
Срочные разводы, Алименты, Раздел имущества супругов, Отцовство, Опекунство, Наследство, Брачные и разводные договора,
Защита прав работников при неоплате з/платы, соц. выплат, при банкротстве Работодателя, при истребовании денег из страховой кампании.
Денежное возмещение пострадавшим за потерю здоровья вследствии ДТП, производственных или бытовых травм и увечий.
Решение споров по делам наследства, Вступление в наследство, Решение вопросов раздела, утраты или лишения права наследства, и пр.
Ведение дел во всех стадиях Судебно-исполнительного производства. Защита должников, кредиторов, гарантов, и иных лиц. Освобождение имущества из под ареста. Объявление лица, ограниченным в денежных средствах или объявление его банкротом. Освобождение лица от всех долгов.
Нотариальные услуги. Заверение, перевод, апостиль всех и любых документов. Оформление завещаний, доверенностей, договоров, деклараций и т.д. Предоставление нотариальных услуг на дому клиента.
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Сергей Косачев
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Сергей Косачев
офлайн
частное лицо
на сайте с 12 декабря 2019
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