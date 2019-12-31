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Требуются рош цевет и помощники техника

Ашдод | Добавлено: 4 января 2020, номер: 66
  • Условия: Хорошие условия, Социальный пакет 
  • Требования: Разговорный иврит, Наличие водительских прав 
Требуются рош цевет и помощники техника
- видеонаблюдение
- слаботочные системы
- протяжка кабелей (слаботочные системы)
- подключение
- организация серверных комнат
- прокладка и сварка оптоволокна
Требования к рош цевет: права категории В, опыт , тех.навыки, желание обучаться новому и работать, разговорный иврит.
Помощник : тех.навыки, желание обучаться и работать, разговорный иврит.
Зарплата от 350 шек, соц.пакет, авто.
Подходит жителям центра.
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Павел Шейн
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