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Условия:
Хорошие условия, Социальный пакет
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Требования:
Разговорный иврит, Наличие водительских прав
Требуются рош цевет и помощники техника
- видеонаблюдение
- слаботочные системы
- протяжка кабелей (слаботочные системы)
- подключение
- организация серверных комнат
- прокладка и сварка оптоволокна
Требования к рош цевет: права категории В, опыт , тех.навыки, желание обучаться новому и работать, разговорный иврит.
Помощник : тех.навыки, желание обучаться и работать, разговорный иврит.
Зарплата от 350 шек, соц.пакет, авто.
Подходит жителям центра.
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