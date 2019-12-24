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Требуются ВОСПИТАТЕЛИ и помощники воспитателя

Ашдод | Добавлено: 31 декабря 2019, номер: 50
    В СЕТЬ ДЕТСКИХ САДОВ в АШДОДЕ
    требуются ВОСПИТАТЕЛИ и
    помощники воспитателя
    ОПЛАТА от 6000 до 9000 в месяц.
    C израильским и
    НЕ израильским опытом работы.
    знание иврита не обязательно
    часы работы с 7 до 12:30. c 12:30 до 17:00 или 18:00
    есть возможность на целый день.
    Тел: 052-3007038
    Свяжитесь с автором объявления
    Maxim Dov
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