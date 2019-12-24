В СЕТЬ ДЕТСКИХ САДОВ в АШДОДЕ

требуются ВОСПИТАТЕЛИ и

помощники воспитателя

ОПЛАТА от 6000 до 9000 в месяц.

C израильским и

НЕ израильским опытом работы.

знание иврита не обязательно

часы работы с 7 до 12:30. c 12:30 до 17:00 или 18:00

есть возможность на целый день.

Тел: 052-3007038