В СЕТЬ ДЕТСКИХ САДОВ в АШДОДЕ
требуются ВОСПИТАТЕЛИ и
помощники воспитателя
ОПЛАТА от 6000 до 9000 в месяц.
C израильским и
НЕ израильским опытом работы.
знание иврита не обязательно
часы работы с 7 до 12:30. c 12:30 до 17:00 или 18:00
есть возможность на целый день.
Тел: 052-3007038
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