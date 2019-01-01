В сеть продуктовых магазинов требуются в Ашдоде, Реховоте(Бренер), Ришон Ле Цийоне и Беер Шеве:

Кассиры

Раскладчики товара

Рабочие в молочный отдел

Рабочие в отдел (on line)

Уборщики

Мясники

Рабочие на склад