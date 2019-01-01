В сеть продуктовых магазинов требуются в Ашдоде, Реховоте(Бренер), Ришон Ле Цийоне и Беер Шеве:
Кассиры
Раскладчики товара
Рабочие в молочный отдел
Рабочие в отдел (on line)
Уборщики
Мясники
Рабочие на склад
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