Павел - ремонт дверей и замков

Сайт: http://win-door.co.il

Ремонт и замена замков. Установка дополнительных замков с высокой защитой от воров. Вскрытие дверей и автомобилей.

Продажа, установка и ремонт дверей пладелет

Ремонт дверей: входные, межкомнатные, алюминиевые и стеклянные.

Ремонт трис, окон. Замена моторов на электро -трисы.

Професионально.

Работаем круглосуточно , включая праздники и субботу.

Установка дигитальных глазков , с возможностью записи.

Цилиндры с евро-стандартом, от вскрытия отмычками, свертывания и сверления.