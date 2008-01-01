Павел - ремонт дверей и замков

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Сайт:
http://win-door.co.il
Ремонт и замена замков. Установка дополнительных замков с высокой защитой от воров. Вскрытие дверей и автомобилей.
Продажа, установка и ремонт дверей пладелет
Ремонт дверей: входные, межкомнатные, алюминиевые и стеклянные.
Ремонт трис, окон. Замена моторов на электро -трисы.
Професионально.
Работаем круглосуточно , включая праздники и субботу.
Установка дигитальных глазков , с возможностью записи.
Цилиндры с евро-стандартом, от вскрытия отмычками, свертывания и сверления.