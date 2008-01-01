Работа в Израиле
Все категории
Выберите категорию
1 объявление - смотреть все объявления »
  • Работа и вакансии Работа и вакансии
  • Перевозки Перевозки
  • Ремонт авто Ремонт авто
  • Ремонт и установка техники Ремонт и установка техники
  • Компьютеры и IT Компьютеры и IT
  • Ремонт и строительство Ремонт и строительство
  • Репетиторы и обучение Репетиторы и обучение
  • Красота Красота
  • Здоровье и медицина Здоровье и медицина
  • Хозяйство и уборка Хозяйство и уборка
  • Организация мероприятий Организация мероприятий
  • Услуги для животных Услуги для животных
  • Юристы, финансы Юристы, финансы
  • Другое Другое
Ашкелон
Искать объявления по всей стране
  • С
  • Северный округ
Южный округ
Искать объявления по всему региону
  • Б
  • Беэр Шева
  • Бней Аиш
  • К
  • Кирьят Малахи
  • Кохав Яир
  • Г
  • Ган Явне
  • Д
  • Димона
  • Й
  • Йерухам
  • М
  • Мазкерет Батья
  • М
  • Мицпе Рамон
  • Н
  • Нетивот
  • О
  • Омер
  • Офаким
  • С
  • Сдерот

Павел - ремонт дверей и замков

Ашкелон | Добавлено: 2 января 2020, номер: 61
  • Сайт: http://win-door.co.il 
Ремонт и замена замков. Установка дополнительных замков с высокой защитой от воров. Вскрытие дверей и автомобилей.
Продажа, установка и ремонт дверей пладелет
Ремонт дверей: входные, межкомнатные, алюминиевые и стеклянные.
Ремонт трис, окон. Замена моторов на электро -трисы.
Професионально.
Работаем круглосуточно , включая праздники и субботу.
Установка дигитальных глазков , с возможностью записи.
Цилиндры с евро-стандартом, от вскрытия отмычками, свертывания и сверления.
Свяжитесь с автором объявления
Павел
05x xxx xxxxПоказать контакты
Павел
офлайн
частное лицо
на сайте с 12 декабря 2019
Все объявления автора
Контакты: показать контакты
Тел.
05x xxx xxxx
Написать автору
Поделиться с другом
Пожаловаться
Распечатать

Работа в ИзраилеПоиск работы, ищу работу в Израиле. Работа в Израиле Бат Ям, Север, Ашдод, с проживанием. Презентовать услуги компании и себя лично.

Мы в соц сетях: