Перевозки в Ашкелоне, Перевозки квартир в Ашкелоне

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Категории:
Водители и перевозки
«Америка» Недорогие перевозки в Ашкелоне и по всей стране!
Перевозки квартир, вилл офисов и отдельных вещей.
Перевозки по северу югу и всему центру Израиля!
Профессиональная разборка сборка мебели.
Упаковка вещей и оборудования.
Обмотка вещей в защитную плёнку всем бесплатно!
Покраска и шпаклевка перед выездом/въездом из квартиры
При необходимости работа с подъемником на этажи.
Тел: 052-5818132 Сергей
http://www.0525818132.ru
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