Перевозки в Ашкелоне, Перевозки квартир в Ашкелоне

Категории: Водители и перевозки

«Америка» Недорогие перевозки в Ашкелоне и по всей стране!

Перевозки квартир, вилл офисов и отдельных вещей.

Перевозки по северу югу и всему центру Израиля!

Профессиональная разборка сборка мебели.

Упаковка вещей и оборудования.

Обмотка вещей в защитную плёнку всем бесплатно!

Покраска и шпаклевка перед выездом/въездом из квартиры

При необходимости работа с подъемником на этажи.

Тел: 052-5818132 Сергей

http://www.0525818132.ru

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