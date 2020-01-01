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Перевозки в Ашкелоне, Перевозки квартир в Ашкелоне

Ашкелон | Добавлено: 12 апреля 2020, номер: 375
  • Категории: Водители и перевозки 
«Америка» Недорогие перевозки в Ашкелоне и по всей стране!
Перевозки квартир, вилл офисов и отдельных вещей.
Перевозки по северу югу и всему центру Израиля!
Профессиональная разборка сборка мебели.
Упаковка вещей и оборудования.
Обмотка вещей в защитную плёнку всем бесплатно!
Покраска и шпаклевка перед выездом/въездом из квартиры
При необходимости работа с подъемником на этажи.
Тел: 052-5818132 Сергей
http://www.0525818132.ru
Перевозки в Ашкелоне, Перевозки квартир в Ашкелоне, Перевозки по Ашкелону
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Сергей
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Сергей
офлайн
на сайте с 15 февраля 2020
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