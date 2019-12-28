Работа в Израиле
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Бат-Ям
Тель-Авивский округ
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Работа в Бат-Яме

Требуются рабочие строительных специальностей Бат-Ям
Вакансии, требуются
Требуются рабочие строительных специальностей
Договорная
Компания «Corona Glass Technologies» по причине расширения деятельности, укрупнения масштабов производства, перспективного сотрудничества с...
Бат-Ям
23 января
Требуются девушки на уборку квартир и офисов. Бат-Ям
Вакансии, требуются
Требуются девушки на уборку квартир и офисов.
35₪
Требуются девушки на уборку квартир и офисов. Проживание в Бат-Яме. Оплата 35-40шек/час. По всем вопросам звоните: Дмитрий +97250-7656421.
Бат-Ям
18 января
Премиум объявления
2
Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ

600₪ Обсуждается на встрече

Тель-Авив

Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ в центре страны ☎️050-3104235☎ Условия вне конкуренции!!! ⭐аванс раз в неделю !!! ⭐Подвозки...

12 января
Набор крановщиков башенных кранов

Договорная

Тель-Авив

Набор крановщиков башенных кранов.Только для граждан Израиля. Лучшие условия для подходящих, все социальные условия, индивидуальный подход к...

28 декабря
2019
РАБОТНИЦА/К НА УБОРКУ дома

Договорная

Нес Циона

Требуются: - РАБОТНИЦА/К НА УБОРКУ дома в Нес-Ционе. Работа 3 раза в неделю Наличие автомобиля - обязательно. Отличные условия -...

15 января
В гостиницу на берегу моря требуются

32₪

Тель-Авив

Тель Авив- Смены по 11 часов Работа с проживанием В гостиницу на берегу моря требуются: • Горничные(32 в час) • Oфицианты в лобби...

15 января
Как сюда попасть?

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