Работа в Израиле
Все категории
Выберите категорию
1 объявление - смотреть все объявления »
  • Работа и вакансии Работа и вакансии
  • Перевозки Перевозки
  • Ремонт авто Ремонт авто
  • Ремонт и установка техники Ремонт и установка техники
  • Компьютеры и IT Компьютеры и IT
  • Ремонт и строительство Ремонт и строительство
  • Репетиторы и обучение Репетиторы и обучение
  • Красота Красота
  • Здоровье и медицина Здоровье и медицина
  • Хозяйство и уборка Хозяйство и уборка
  • Организация мероприятий Организация мероприятий
  • Услуги для животных Услуги для животных
  • Юристы, финансы Юристы, финансы
  • Другое Другое
Эйлат
Искать объявления по всей стране
  • С
  • Северный округ
Южный округ
Искать объявления по всему региону
  • Б
  • Беэр Шева
  • Бней Аиш
  • К
  • Кирьят Малахи
  • Кохав Яир
  • Г
  • Ган Явне
  • Д
  • Димона
  • Й
  • Йерухам
  • М
  • Мазкерет Батья
  • М
  • Мицпе Рамон
  • Н
  • Нетивот
  • О
  • Омер
  • Офаким
  • С
  • Сдерот

Ищу инженерную работу, преезд в другой город возможен.

Эйлат | Добавлено: 2 января 2020, номер: 63
    Инженер, инженер по ремонтам, инженер конструктор
    Опыт работы инженером конструктором, высокий технический уровень.
    Знание SolidWorks на высоком уровне. Разработка программируемых сборок для автоматического получения разных чертежей при изменения основных размеров изделия.
    Разработка своих приборов на базе ардуино Arduino.
    Ремонт и обслуживание производственных линий.
    Ремонт и обслуживание оргтехники и др оборудования ,
    Сервис по обслуживанию и ремонту плоттеров, принтеров для больших групп.
    Ремонт плат и пайка, станков, компьютеров, ноутбуков, плоттеров и принтеров.
    Свяжитесь с автором объявления
    Михаил
    Михаил
    офлайн
    на сайте с 2 января 2020
    Все объявления автора
    Написать автору
    Поделиться с другом
    Пожаловаться
    Распечатать

    Работа в ИзраилеПоиск работы, ищу работу в Израиле. Работа в Израиле Бат Ям, Север, Ашдод, с проживанием. Презентовать услуги компании и себя лично.

    Мы в соц сетях: