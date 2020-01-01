Ищу инженерную работу, преезд в другой город возможен.

Инженер, инженер по ремонтам, инженер конструктор

Опыт работы инженером конструктором, высокий технический уровень.

Знание SolidWorks на высоком уровне. Разработка программируемых сборок для автоматического получения разных чертежей при изменения основных размеров изделия.

Разработка своих приборов на базе ардуино Arduino.

Ремонт и обслуживание производственных линий.

Ремонт и обслуживание оргтехники и др оборудования ,

Сервис по обслуживанию и ремонту плоттеров, принтеров для больших групп.

Ремонт плат и пайка, станков, компьютеров, ноутбуков, плоттеров и принтеров.