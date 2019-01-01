Профессиональный репетитор по английскому языку, Переводчик.

Опытный преподаватель с международным опытом работы. Обучаю английскому языку любых уровней, от начального (beginner) до продвинутого (advanced) и (upper advanced). Постановка произношения, Письмо, Основы делового и неформального общения на языке. Материалы занятий подбираются индивидуально, так же возможно обучение в режиме “Носитель языка” без использования родного языка ученика. Помощь в подготовке к экзаменам, написание эссе, работа с научными документами.

Занятия ведутся удаленно по всему Израилю (WhatsApp, Skype)