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Профессиональный репетитор по английскому языку

Хайфа | Добавлено: 26 декабря 2019, номер: 36
    Профессиональный репетитор по английскому языку, Переводчик.
    Опытный преподаватель с международным опытом работы. Обучаю английскому языку любых уровней, от начального (beginner) до продвинутого (advanced) и (upper advanced). Постановка произношения, Письмо, Основы делового и неформального общения на языке. Материалы занятий подбираются индивидуально, так же возможно обучение в режиме “Носитель языка” без использования родного языка ученика. Помощь в подготовке к экзаменам, написание эссе, работа с научными документами.
    Занятия ведутся удаленно по всему Израилю (WhatsApp, Skype)
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    Michelle Braverman
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    Michelle Braverman
    офлайн
    на сайте с 12 декабря 2019
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