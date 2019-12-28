Работа в Израиле
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Работа в Хайфе

Уборка в спортзале Хайфа
Вакансии, требуются
Уборка в спортзале
32₪
Уборка в спортзале. Хайфа, Кесария (БЕЛАЯ, СИНЯЯ БУМАГА, ТЕУДАТ ЗЕУТ, ВИЗА Б1 без ограничения) Нужны женщины График работы: по 10-12 часов...
Хайфа
27 января
Профессиональный репетитор по английскому языку Хайфа
Резюме специалистов
Профессиональный репетитор по английскому языку
Профессиональный репетитор по английскому языку, Переводчик. Опытный преподаватель с международным опытом...
Хайфа
26 января
На мебельную фабрику , Мифрац Хайфа , требуется на постоянную работу Хайфа
Вакансии, требуются
На мебельную фабрику , Мифрац Хайфа , требуется на постоянную работу
Договорная
На мебельную фабрику , Мифрац Хайфа , требуется на постоянную работу : 1. Cтоляр с опытом работы . 2. Сборщик мебели с опытом работы и с...
Хайфа
16 января
Премиум объявления
Набор крановщиков башенных кранов

Договорная

Тель-Авив

Набор крановщиков башенных кранов.Только для граждан Израиля. Лучшие условия для подходящих, все социальные условия, индивидуальный подход к...

28 декабря
2019
2
Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ

600₪ Обсуждается на встрече

Тель-Авив

Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ в центре страны ☎️050-3104235☎ Условия вне конкуренции!!! ⭐аванс раз в неделю !!! ⭐Подвозки...

12 января
В гостиницу на берегу моря требуются

32₪

Тель-Авив

Тель Авив- Смены по 11 часов Работа с проживанием В гостиницу на берегу моря требуются: • Горничные(32 в час) • Oфицианты в лобби...

15 января
РАБОТНИЦА/К НА УБОРКУ дома

Договорная

Нес Циона

Требуются: - РАБОТНИЦА/К НА УБОРКУ дома в Нес-Ционе. Работа 3 раза в неделю Наличие автомобиля - обязательно. Отличные условия -...

15 января
Как сюда попасть?

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