Требования: Для владельцев синей визы и В1

Мужчины на стройку для укладки фасадной плитки-камня на клей. Работа предусмотрена на строительных лесах, не выше 9-го этажа. Желательно специалисты, но желающих обучиться также готовы принять. Оплата труда высокая, сдельная работа по квадратуре.

Работа в самом центре Израиля! Принимаются обладатели синих, белых бумаг и туристы. По всем вопросам звоните: +97250 9701454 Александр