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Мужчины на стройку для укладки фасадной плитки-камня на клей.

Герцлия | Добавлено: 9 января 2020, номер: 89
  • Требования: Для владельцев синей визы и В1 
Мужчины на стройку для укладки фасадной плитки-камня на клей. Работа предусмотрена на строительных лесах, не выше 9-го этажа. Желательно специалисты, но желающих обучиться также готовы принять. Оплата труда высокая, сдельная работа по квадратуре.
Работа в самом центре Израиля! Принимаются обладатели синих, белых бумаг и туристы. По всем вопросам звоните: +97250 9701454 Александр
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Александр
97x xxx xxxxПоказать контакты
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Герцлия
9 января
Договорная
Александр
офлайн
частное лицо
на сайте с 9 января 2020
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97x xxx xxxx
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