Работа в Израиле
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Герцлия
Тель-Авивский округ
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Работа в Герцлии

Различные вакансии в гостинице с проживанием Герцлия
Вакансии, требуются
Различные вакансии в гостинице с проживанием
48₪
Герцлия Предлагаем различные вакансии в гостинице с проживанием. Смены по 10-11 часов Горничные (32 шек в час) Мойка посуды (не в ручную...
Герцлия
23 января
Мужчины на стройку для укладки фасадной плитки-камня на клей. Герцлия
Вакансии, требуются
Мужчины на стройку для укладки фасадной плитки-камня на клей.
Договорная
Мужчины на стройку для укладки фасадной плитки-камня на клей. Работа предусмотрена на строительных лесах, не выше 9-го этажа....
Герцлия
9 января
Требуется парень на мойку автомобилей в г. Герцлия Герцлия
Вакансии, требуются
Требуется парень на мойку автомобилей в г. Герцлия
30₪
Требуется парень на мойку автомобилей в г. Герцлия. Оплата 30 шек/час + каждый день чаевые. Обеды и оплата проезда за счет работодателя....
Герцлия
9 января
Премиум объявления
РАБОТНИЦА/К НА УБОРКУ дома

Договорная

Нес Циона

Требуются: - РАБОТНИЦА/К НА УБОРКУ дома в Нес-Ционе. Работа 3 раза в неделю Наличие автомобиля - обязательно. Отличные условия -...

15 января
2
Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ

600₪ Обсуждается на встрече

Тель-Авив

Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ в центре страны ☎️050-3104235☎ Условия вне конкуренции!!! ⭐аванс раз в неделю !!! ⭐Подвозки...

12 января
Набор крановщиков башенных кранов

Договорная

Тель-Авив

Набор крановщиков башенных кранов.Только для граждан Израиля. Лучшие условия для подходящих, все социальные условия, индивидуальный подход к...

28 декабря
2019
В гостиницу на берегу моря требуются

32₪

Тель-Авив

Тель Авив- Смены по 11 часов Работа с проживанием В гостиницу на берегу моря требуются: • Горничные(32 в час) • Oфицианты в лобби...

15 января
Как сюда попасть?

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