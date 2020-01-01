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Условия:
Хорошие условия, Есть питание, Есть подвозка, Оплата проездного
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Требования:
Для владельцев синей визы и В1
Требуется парень на мойку автомобилей в г. Герцлия. Оплата 30 шек/час + каждый день чаевые. Обеды и оплата проезда за счет работодателя. Рабочий день- 10 часов, пятница короткий день. Принимаются люди с синими и белыми бумагами. Звоните: +97250 9701454 Александр
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