Условия: Есть подвозка, Оплата проездного, Медицинская страховка

Требования: Только для граждан Израиля, Для владельцев синей визы и В1

Ищу напарника доля работы по облицовке многоэтажных домов (алюминиевая металлоконструкция + керамическая плитка).

Трансфер - подвозка или оплата проездного.

5-6 рабочих дней в неделю. Сейчас 8-10 часов в день, с увеличением светового дня возможно увеличение рабочих часов(при желании).

40 шекелей час.

Оформление с соблюдением всех законодательных норм (тлуш, страховка).

Подходит для граждан, обладателей визы B1, синей бумаги.