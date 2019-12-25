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Ищу напарника доля работы по облицовке многоэтажных домов

Холон | Добавлено: 4 января 2020, номер: 68
  • Условия: Есть подвозка, Оплата проездного, Медицинская страховка 
  • Требования: Только для граждан Израиля, Для владельцев синей визы и В1 
Ищу напарника доля работы по облицовке многоэтажных домов (алюминиевая металлоконструкция + керамическая плитка).
Трансфер - подвозка или оплата проездного.
5-6 рабочих дней в неделю. Сейчас 8-10 часов в день, с увеличением светового дня возможно увеличение рабочих часов(при желании).
40 шекелей час.
Оформление с соблюдением всех законодательных норм (тлуш, страховка).
Подходит для граждан, обладателей визы B1, синей бумаги.
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Александр Лобашевский
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2019
ДоговорнаяОбсуждается на встрече
Александр Лобашевский
офлайн
на сайте с 12 декабря 2019
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