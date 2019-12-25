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Условия:
Есть подвозка, Оплата проездного, Медицинская страховка
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Требования:
Только для граждан Израиля, Для владельцев синей визы и В1
Ищу напарника доля работы по облицовке многоэтажных домов (алюминиевая металлоконструкция + керамическая плитка).
Трансфер - подвозка или оплата проездного.
5-6 рабочих дней в неделю. Сейчас 8-10 часов в день, с увеличением светового дня возможно увеличение рабочих часов(при желании).
40 шекелей час.
Оформление с соблюдением всех законодательных норм (тлуш, страховка).
Подходит для граждан, обладателей визы B1, синей бумаги.
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