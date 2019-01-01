Мастера по ремонту бытовой техники и электроники

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мы ремонтируем газовые плиты с электрической духовкой холодильников, стиральных, сушильных, и посудомоечных машин, кофе машин, ремонт электробойлеров .телевизоры.компьютеры.кухонные вытяжки.кондиционеры. Медицинская массажная кровать

диагностика бесплатно.Цена на ремонт определена министерством труда.Гарантия 3 года.Квитанция