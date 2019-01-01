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Холон
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Мастера по ремонту бытовой техники и электроники

Холон | Добавлено: 26 декабря 2019, номер: 39
    Ищите опытного мастера по ремонту бытовой техники и электроники? Обращайтесь в наш сервисный центр и наш мастер приедет в удобное для вас время.
    Наш сервисный центр , оказывает услуги по ремонту крупной и мелкой бытовой техники, аудио-, видеотехники и электроники Медицинская массажная кровать по всему Израилю. Чтобы найти ближайший к вам сервисный центр, позвоните нам. В вашем бытовом приборе обнаружилась неисправность? Высококвалифицированный мастер нашего сервисного центра готов выехать к Вам в течение часа после вашего звонка 0539887856
    мы ремонтируем газовые плиты с электрической духовкой холодильников, стиральных, сушильных, и посудомоечных машин, кофе машин, ремонт электробойлеров .телевизоры.компьютеры.кухонные вытяжки.кондиционеры. Медицинская массажная кровать
    диагностика бесплатно.Цена на ремонт определена министерством труда.Гарантия 3 года.Квитанция
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    Валерий
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    Валерий
    офлайн
    на сайте с 12 декабря 2019
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