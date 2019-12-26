Работа в Израиле
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Холон
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Работа в Холоне

Требуется мастер маникюра/ педикюра Холон
Вакансии, требуются
Требуется мастер маникюра/ педикюра
Договорная
Холон!!! Ищите хорошую работу в престижном салоне мастера маникюра и педикюра? Тогда мы ждём именно ТЕБЯ) На работу в салон «Genial Alona...
Холон
25 января
Услуги аппаратного маникюра и педикюра, наращивания ногтей Холон
Резюме специалистов
Услуги аппаратного маникюра и педикюра, наращивания ногтей
Предоставляю услуги аппаратного маникюра и педикюра, наращивания ногтей. Лак гель. Ремонт ногтей или...
Холон
20 января
Перевозки по Холону и всему Израилю Холон
Резюме специалистов
Перевозки по Холону и всему Израилю
Перевозки по Холону и всему Израилю!!! - От одной вещи до целой квартиры - Разборка/сборка мебели -...
Холон
20 января
Ищу напарника доля работы по облицовке многоэтажных домов Холон
Вакансии, требуются
Ищу напарника доля работы по облицовке многоэтажных домов
Договорная
Обсуждается на встрече
Ищу напарника доля работы по облицовке многоэтажных домов (алюминиевая металлоконструкция + керамическая плитка). Трансфер - подвозка или...
Холон
4 января
Мастера по ремонту бытовой техники и электроники Холон
Резюме специалистов
Мастера по ремонту бытовой техники и электроники
Ищите опытного мастера по ремонту бытовой техники и электроники? Обращайтесь в наш сервисный центр и наш...
Холон
26 декабря
2019
Премиум объявления
2
Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ

600₪ Обсуждается на встрече

Тель-Авив

Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ в центре страны ☎️050-3104235☎ Условия вне конкуренции!!! ⭐аванс раз в неделю !!! ⭐Подвозки...

12 января
РАБОТНИЦА/К НА УБОРКУ дома

Договорная

Нес Циона

Требуются: - РАБОТНИЦА/К НА УБОРКУ дома в Нес-Ционе. Работа 3 раза в неделю Наличие автомобиля - обязательно. Отличные условия -...

15 января
В гостиницу на берегу моря требуются

32₪

Тель-Авив

Тель Авив- Смены по 11 часов Работа с проживанием В гостиницу на берегу моря требуются: • Горничные(32 в час) • Oфицианты в лобби...

15 января
Набор крановщиков башенных кранов

Договорная

Тель-Авив

Набор крановщиков башенных кранов.Только для граждан Израиля. Лучшие условия для подходящих, все социальные условия, индивидуальный подход к...

28 декабря
2019
Как сюда попасть?

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