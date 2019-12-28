Работа в Израиле
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Иерусалим
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Работа в Иерусалиме

Уборка в Университете Иерусалим
Вакансии, требуются
Уборка в Университете
32₪
Уборка в университете. Иерусалим @ (БЕЛАЯ, СИНЯЯ БУМАГА, ТЕУДАТ ЗЕУТ) Нужны мужчины График работы: по 10 часов в день Заработная плата:...
Иерусалим
27 января
Мужчина для чистки фасадов на стройке в люльке Иерусалим
Вакансии, требуются
Мужчина для чистки фасадов на стройке в люльке
40₪
Требуется мужчина для чистки фасадов на стройке. Работа в люльке. Север страны. Жилье предоставляется , оплачиваем проезд. Оплата 40 шек/час,...
Иерусалим
22 января
В магазин косметики требуется продавец Иерусалим
Вакансии, требуются
В магазин косметики требуется продавец
0₪
Обсуждается на встрече
Иерусалим. В магазин косметики срочно требуется продавец-консультант на неполный рабочий день. Требования :Девушка с опытом работы в сфере...
Иерусалим
13 января
Стройка, чистка фасадов. Иерусалим
Вакансии, требуются
Стройка, чистка фасадов.
40₪
Стройка, чистка фасадов. Нужны мужчины желательно с опытом работы на высоте. Если вы без опыта- мы вас обучим сами, главное- ваше...
Иерусалим
9 января
Требуется продавец в магазин косметики Иерусалим
Вакансии, требуются
Требуется продавец в магазин косметики
0₪
Обсуждается на встрече
В магазин косметики требуется продавец-консультант. 5-дневный рабочий график. Требования:Девушка, опыт работы в сфере продаж, знание...
Иерусалим
2 января
Премиум объявления
РАБОТНИЦА/К НА УБОРКУ дома

Договорная

Нес Циона

Требуются: - РАБОТНИЦА/К НА УБОРКУ дома в Нес-Ционе. Работа 3 раза в неделю Наличие автомобиля - обязательно. Отличные условия -...

15 января
В гостиницу на берегу моря требуются

32₪

Тель-Авив

Тель Авив- Смены по 11 часов Работа с проживанием В гостиницу на берегу моря требуются: • Горничные(32 в час) • Oфицианты в лобби...

15 января
Набор крановщиков башенных кранов

Договорная

Тель-Авив

Набор крановщиков башенных кранов.Только для граждан Израиля. Лучшие условия для подходящих, все социальные условия, индивидуальный подход к...

28 декабря
2019
2
Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ

600₪ Обсуждается на встрече

Тель-Авив

Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ в центре страны ☎️050-3104235☎ Условия вне конкуренции!!! ⭐аванс раз в неделю !!! ⭐Подвозки...

12 января
Как сюда попасть?

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