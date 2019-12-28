Работа в Израиле
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Работа в Петах Тикве

В сеть супермаркетов требуются Петах Тиква
Вакансии, требуются
В сеть супермаркетов требуются
Договорная
В сеть супермаркетов требуются: - кассиры / старший смены - сотрудники на автопогрузчик (мальгиза) - сотрудники склада -...
Петах Тиква
Сегодня
6:16
ניקיון Петах Тиква
Резюме специалистов
ניקיון
בפתח תקווה וראש עין.חברה נותנים שירות ניקיון דירות בתים.כולל ימי שישי.טל:0507697755.יעקוב.
Петах Тиква
27 января
На уборку. Петах Тиква
Вакансии, требуются
На уборку.
Договорная
Обсуждается на встрече
В Петах тикве.Требуются работницы на уборку частных квартир,вилл.оплата наличными. Телефон для связи:0507697755. Яков.
Петах Тиква
27 января
Официальное трудоустройство!!! Петах Тиква
Вакансии, требуются
Официальное трудоустройство!!!
30₪
СРОЧНО!!! На строительные объекты( по всей стране) требуются разнарабочие с разрешением на работу в Израиле ( ВИЗА B-1). Подходящим хорошие...
Петах Тиква
26 января
Требуется работник/ца на уборку в торговый центр Петах Тиква
Вакансии, требуются
Требуется работник/ца на уборку в торговый центр
32₪
Требуется работник/ца на уборку в торговый центр в Петах Тикве, с 22:00 до 07:00 32 шек в час + все социальные условия
Петах Тиква
23 января
Требуются рабочие на монтаж лёгких металлоконструкций Петах Тиква
Вакансии, требуются
Требуются рабочие на монтаж лёгких металлоконструкций
Договорная
Требуются рабочие на монтаж лёгких металлоконструкций Из района Петах-Тиква,Рош-Аин,Рамат-Гана Желательно с правами Часы работы 6.30-17.00...
Петах Тиква
20 января
Работа в детском саду Петах Тиква
Резюме специалистов
Работа в детском саду
В детский сад в центре страны требуется работница. подходит студентам есть возможность на не полную...
Петах Тиква
5 января
Требуются сотрудники "операторы станков" - можно без опыта Петах Тиква
Вакансии, требуются
Требуются сотрудники "операторы станков" - можно без опыта
10 500₪
Требуются сотрудники "операторы станков" - (можно без опыта) Условия: -12 час/день, 6 дней/неделю; -смены: день либо ночь; -есть питания;...
Петах Тиква
21 января
Премиум объявления
Набор крановщиков башенных кранов

Договорная

Тель-Авив

Набор крановщиков башенных кранов.Только для граждан Израиля. Лучшие условия для подходящих, все социальные условия, индивидуальный подход к...

28 декабря
2019
В гостиницу на берегу моря требуются

32₪

Тель-Авив

Тель Авив- Смены по 11 часов Работа с проживанием В гостиницу на берегу моря требуются: • Горничные(32 в час) • Oфицианты в лобби...

15 января
РАБОТНИЦА/К НА УБОРКУ дома

Договорная

Нес Циона

Требуются: - РАБОТНИЦА/К НА УБОРКУ дома в Нес-Ционе. Работа 3 раза в неделю Наличие автомобиля - обязательно. Отличные условия -...

15 января
2
Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ

600₪ Обсуждается на встрече

Тель-Авив

Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ в центре страны ☎️050-3104235☎ Условия вне конкуренции!!! ⭐аванс раз в неделю !!! ⭐Подвозки...

12 января
Как сюда попасть?

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