В сеть супермаркетов требуются:
- кассиры / старший смены
- сотрудники на автопогрузчик (мальгиза)
- сотрудники склада
- сотрудники в отдел сыр/колбаса/готовые блюда
- сотрудники в мясной отдел
- сотрудники на уборку
Возможно только на конец недели!
Нетания, Кфар Саба, Петах Тиква, Ришон Ле Цион, Реховот, Ашдод, Бэер Шева!
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