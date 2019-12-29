В сеть супермаркетов требуются:

- кассиры / старший смены

- сотрудники на автопогрузчик (мальгиза)

- сотрудники склада

- сотрудники в отдел сыр/колбаса/готовые блюда

- сотрудники в мясной отдел

- сотрудники на уборку

Возможно только на конец недели!

Нетания, Кфар Саба, Петах Тиква, Ришон Ле Цион, Реховот, Ашдод, Бэер Шева!