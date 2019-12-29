Работа в Израиле
Все категории
Выберите категорию
5 объявлений - смотреть все объявления »
  • Работа и вакансии Работа и вакансии
  • Перевозки Перевозки
  • Ремонт авто Ремонт авто
  • Ремонт и установка техники Ремонт и установка техники
  • Компьютеры и IT Компьютеры и IT
  • Ремонт и строительство Ремонт и строительство
  • Репетиторы и обучение Репетиторы и обучение
  • Красота Красота
  • Здоровье и медицина Здоровье и медицина
  • Хозяйство и уборка Хозяйство и уборка
  • Организация мероприятий Организация мероприятий
  • Услуги для животных Услуги для животных
  • Юристы, финансы Юристы, финансы
  • Другое Другое
Петах Тиква
Искать объявления по всей стране
  • С
  • Северный округ
Центральный округ
Искать объявления по всему региону
  • Б
  • Беер Яков
  • Бейт Эль
  • Г
  • Ганей Тиква
  • Гиват Зеев
  • Й
  • Йехуд
  • К
  • Кфар-Шмарьягу
  • Кадима
  • Карней Шомрон
  • Кдумим
  • Кфар Саба
  • Л
  • Лод
  • М
  • Мевасерет Цион
  • Н
  • Нес Циона
  • Р
  • Раанана
  • Рамла
  • Ришон ле Цион
  • Реховот
  • Рош Аин
  • Х
  • Ход ХаШарон
  • Ш
  • Шохам
  • Э
  • Эвен Йегуда

В сеть супермаркетов требуются

Петах Тиква | Добавлено: 29 декабря 2019, номер: 42
    В сеть супермаркетов требуются:
    - кассиры / старший смены
    - сотрудники на автопогрузчик (мальгиза)
    - сотрудники склада
    - сотрудники в отдел сыр/колбаса/готовые блюда
    - сотрудники в мясной отдел
    - сотрудники на уборку
    Возможно только на конец недели!
    Нетания, Кфар Саба, Петах Тиква, Ришон Ле Цион, Реховот, Ашдод, Бэер Шева!
    Свяжитесь с автором объявления
    Olga Avoda
    05x xxx xxxxПоказать контакты
    Другие похожие объявления
    Требуется секретарь-референт Петах Тиква
    Вакансии
    Требуется секретарь-референт
    Договорная
    В серьезную строительную компанию в Петах-Тикве. Работа с новыми сотрудниками, собеседования, ведение журнала звонков и встреч руководителя...
    Петах Тиква
    29 декабря
    2019
    Требуются сотрудники "операторы станков" - можно без опыта Петах Тиква
    Вакансии
    Требуются сотрудники "операторы станков" - можно без опыта
    10 500₪
    Требуются сотрудники "операторы станков" - (можно без опыта) Условия: -12 час/день, 6 дней/неделю; -смены: день либо ночь; -есть питания;...
    Петах Тиква
    24 декабря
    2019
    Требуется работник/ца на уборку в торговый центр Петах Тиква
    Вакансии
    Требуется работник/ца на уборку в торговый центр
    32₪
    Требуется работник/ца на уборку в торговый центр в Петах Тикве, с 22:00 до 07:00 32 шек в час + все социальные условия
    Петах Тиква
    23 декабря
    2019
    Договорная
    Olga Avoda
    офлайн
    частное лицо
    на сайте с 12 декабря 2019
    Все объявления автора
    Контакты: показать контакты
    Тел.
    05x xxx xxxx
    Написать автору
    Поделиться с другом
    Пожаловаться
    Распечатать

    Работа в ИзраилеПоиск работы, ищу работу в Израиле. Свежие вакансии от прямых работодателей. Презентовать услуги компании и себя лично. Найди свою работу в Израиле.

    Мы в соц сетях: