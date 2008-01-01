Условия: Есть питание, Есть подвозка, Социальный пакет

Требования: Для владельцев синей визы и В1

Требуются РАБОТНИЦЫ/КИ НА УБОРКУ магазина Икеа в Ришон ле-Ционе.

Работа в 3 смены - на выбор + возможность дополнительных часов (переработки)

Питание.

Подвозки из Тель-Авива, Холона, Бат-Яма, Ришон ле-Циона, Реховота

Все социальные условия

Подходит также для имеющих статус беженца (синяя бумага) или рабочую визу В1.