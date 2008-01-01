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Условия:
Есть питание, Есть подвозка, Социальный пакет
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Требования:
Для владельцев синей визы и В1
Требуются РАБОТНИЦЫ/КИ НА УБОРКУ магазина Икеа в Ришон ле-Ционе.
Работа в 3 смены - на выбор + возможность дополнительных часов (переработки)
Питание.
Подвозки из Тель-Авива, Холона, Бат-Яма, Ришон ле-Циона, Реховота
Все социальные условия
Подходит также для имеющих статус беженца (синяя бумага) или рабочую визу В1.
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