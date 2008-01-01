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Условия:
Хорошие условия
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Требования:
Разговорный иврит
Ресторан. Ришон, Реховот, Рамат Ган
(СИНЯЯ БУМАГА, ТЕУДАТ ЗЕУТ, ВИЗА Б1 без ограничения)
Требуются:
Повар - 34 шекеля в час чистыми
Помощник повара - 32 шекеля в час чистыми
Сушист - 40 шекелей в час чистыми
Мойка посуды - 32 шекеля в час чистыми
Пиццмен - 34 шекеля в час чистыми
Бармер - 34 шекеля в час чистыми (нужен хороший иврит - читать и писать)
Официант - 34 шекеля в час чистыми + чаевые (нужен хороший иврит - читать и писать)
График работы: по 10 часов, 6 дней в неделю. Ресторан работает круглосуточно, есть разные смены (с 11:00, с 13:00 и т.д.)
Предоставляют жилье в Ришоне 1250 шекелей в месяц
Есть подвозки, если поздно заканчивают работу
Поездки оплачивают
Суббота рабочий день, выходной обсуждается с работодателем