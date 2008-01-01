Условия: Хорошие условия

Требования: Разговорный иврит

Ресторан. Ришон, Реховот, Рамат Ган

(СИНЯЯ БУМАГА, ТЕУДАТ ЗЕУТ, ВИЗА Б1 без ограничения)

Требуются:

Повар - 34 шекеля в час чистыми

Помощник повара - 32 шекеля в час чистыми

Сушист - 40 шекелей в час чистыми

Мойка посуды - 32 шекеля в час чистыми

Пиццмен - 34 шекеля в час чистыми

Бармер - 34 шекеля в час чистыми (нужен хороший иврит - читать и писать)

Официант - 34 шекеля в час чистыми + чаевые (нужен хороший иврит - читать и писать)

График работы: по 10 часов, 6 дней в неделю. Ресторан работает круглосуточно, есть разные смены (с 11:00, с 13:00 и т.д.)

Предоставляют жилье в Ришоне 1250 шекелей в месяц

Есть подвозки, если поздно заканчивают работу

Поездки оплачивают

Суббота рабочий день, выходной обсуждается с работодателем