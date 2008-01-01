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Условия:
Социальный пакет, Оплата проездного, Официальное трудоустройство
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Требования:
Только для граждан Израиля
Для уборки офиса расположенного недалеко от Менахем бегин г. Тель-Авив требуется сотрудница/к, график работы с вс. по чт. (5дней), с 08:00 до 11:00 (время начала работы возможно перенести, но не позднее чем 11:00).
Трудоустройство официальное с первого дня работы с оплатой проездного, пенсий и керен иштальмут. Предложение актуально только для граждан страны.
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