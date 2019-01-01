Набор крановщиков башенных кранов.Только для граждан Израиля. Лучшие условия для подходящих, все социальные условия, индивидуальный подход к каждому работнику нашей фирмы при выборе рабочего места, ! Оглянитесь вокруг, посмотрите, где вы работаете и у кого, выбирайте лучшие условия работы..Весь соц пакет +керен иштальмут Попробуйте поменять свою жизнь, поставив её на новые и стабильные финансовые рельсы. Мы предлагаем не лохотрон, а хорошо оплачиваемую работу по всей стране. 1.Фиксация Стажа и Повышение Заработной Платы .
.2.Крановщикам с опытом более двух лет хороший бонус при переходе в нашу компанию.
3. Строительный Объект Максимально Близко к Дому.
4.Оплата Проезда
5.Желающим предоставляем беспроцентную ссуду от компании.
.Звоните по тел.0507002024 с 10 до 17 в будние дни и спрашивайте обо всём - с удовольствием ответим Вам....................................Желающим приобрести профессию крановщика звонить в школу крановщиков по номеру-1700707479, обучение напрямую......!Не подписывайте договора с компаниями предлагающими Вам курсы.Придется работать за копейки .Учитесь сами и будете получать хорошую зарплату.Практикой и работой обеспечим.
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