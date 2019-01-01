Перевозки по всей стране

Дополнительные услуги: Разборка/сборка мебели, Упаковка/упаковочные материалы, Перевозка пианино, Возможность машины без грузчиков, Услуги крана-подъемника, Доставка вашей мебели из магазинов

Перевозки квартир начиная от 1-й вещи до полной квартиры.

Доставка новой мебели с магазина и ее сборка (IKEA, DAX) и так далее...А так же выброс старой мебели. Разборка, сборка мебели. Услуги крана.

Упаковка мебели и вещей.Складирование вещей.

Так же возможность Грузовой машины с водителем без грузчиков.

Услуги оценщика бесплатно. У нас имеется все необходимое для вашего переезда и самое главное опыт работы.

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