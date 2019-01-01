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Перевозки по всей стране

Тель-Авив | Добавлено: 20 декабря 2019, номер: 16
  • Дополнительные услуги: Разборка/сборка мебели, Упаковка/упаковочные материалы, Перевозка пианино, Возможность машины без грузчиков, Услуги крана-подъемника, Доставка вашей мебели из магазинов 
Перевозки квартир начиная от 1-й вещи до полной квартиры.
Доставка новой мебели с магазина и ее сборка (IKEA, DAX) и так далее...А так же выброс старой мебели. Разборка, сборка мебели. Услуги крана.
Упаковка мебели и вещей.Складирование вещей.
Так же возможность Грузовой машины с водителем без грузчиков.
Услуги оценщика бесплатно. У нас имеется все необходимое для вашего переезда и самое главное опыт работы.
Звоните нам в любое время !
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Michelle Braverman
05x xxx xxxxПоказать контакты
Michelle Braverman
офлайн
на сайте с 12 декабря 2019
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