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Работа в Тель-Авиве

В ресторан требуется помощник повара Тель-Авив
Вакансии, требуются
В ресторан требуется помощник повара
35₪
В ресторан требуется помощник повара! Тель-Авив - подходит для синих бумаг или виз Б1 - ЗП 35 шек в час, нетто - питание предоставляется...
Тель-Авив
Сегодня
6:18
Гостиница в Тель-Авиве Тель-Авив
Вакансии, требуются
Гостиница в Тель-Авиве
35₪
Гостиница. Тель-Авив Нужен мужчина - рабочий (с ивритом) (лампочку поменять, стену подкрасить и т.д.) График работы: утренние смены, по...
Тель-Авив
27 января
Требуются техники монтажники Тель-Авив
Вакансии, требуются
Требуются техники монтажники
400₪
В компании HostMain | Israel открыта вакансия на ЗП до 400шек/день. Специальность техник-монтажник: -Компьютерных сетей СКС(тикшорет)...
Тель-Авив
26 января
Требуются работницы/ки на уборку элитных офисов Тель-Авив
Вакансии, требуются
Требуются работницы/ки на уборку элитных офисов
Договорная
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИЦЫ/КИ НА УБОРКУ ЭЛИТНЫХ ОФИСОВ в Петах-Тикве, Рамат-Гане, Тель-Авиве, Лоде, Натании, Герцлии в ведущую компанию по уборке в...
Тель-Авив
24 января
В клининговую компанию требуются девушки Тель-Авив
Вакансии, требуются
В клининговую компанию требуются девушки
10 000₪
В лидирующую клининговую компанию Израиля требуются девушки. Умение пользоваться навигатором обязательно. Оплата 45 шекелей/час...
Тель-Авив
23 января
срочно Требуется ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ Тель-Авив
срочно Вакансии, требуются
Требуется ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ
Договорная
Требуется ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ из Тель-Авива, Холона или Бат-Яма СРОЧНО!!! для работы в дневные / ночные часы. Очень хорошая...
Тель-Авив
23 января
Требуются горничные в бутик отель Тель-Авив
Вакансии, требуются
Требуются горничные в бутик отель
35₪
Требуются горничные в гостиницу бутик в Тель Авиве. Оплата 35 шекелей в час. Работа напрямую, без посредников. Хорошие условия работы,...
Тель-Авив
23 января
Требуются горничные, в элитный дом престарелых Тель-Авив
Вакансии, требуются
Требуются горничные, в элитный дом престарелых
Договорная
В элитный дом престарелых - в городе Тель Авив. Требуются горничные Часы работы : ⏰ С 7:00 до 16:00, 6 дней в неделю . Трудоустройство...
Тель-Авив
23 января
В гостиницы Тель Авива требуются Тель-Авив
Вакансии, требуются
В гостиницы Тель Авива требуются
Договорная
Если вы устали от поисков работы, то Вам срочно к нам! В элитных гостиницах по всей стране, требуются горничные и многие другие вакансии в...
Тель-Авив
20 января
Мастер по ремонту квартир Тель-Авив
Резюме специалистов
Мастер по ремонту квартир
СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ КВАРТИР КЕРАМИКА ШПАКЛЁВКА ПОКРАСКА ИНСТАЛЛЯЦИЯ И ПР. ИЩУ РАБОТУ В ЦЕНТРЕ СТРАНЫ...
Тель-Авив
20 января
Требуются женщины, на уборку офисов Тель-Авив
Вакансии, требуются
Требуются женщины, на уборку офисов
33₪
На уборку офисов в Тель- Авиве с 8:00 до 16:00 Требуются женщины с т.з
Тель-Авив
20 января
Монтажник по лифтам Тель-Авив
Вакансии, требуются
Монтажник по лифтам
350₪
Монтажник по лифтам в г. Тель-Авив Обязанности: монтаж-демонтаж лифтового оборудования Требования: -Опыт работы от 1 года (возможно...
Тель-Авив
20 января
Мужчины на стройку, класть фасадную плитку-камень на клей. Тель-Авив
Вакансии, требуются
Мужчины на стройку, класть фасадную плитку-камень на клей.
Договорная
Мужчины на стройку, класть фасадную плитку-камень на клей. Работа на строительных лесах, здание не выше 9 этажей. Нужны специалисты и...
Тель-Авив
18 января
Требуется водитель до 12 тонн Тель-Авив
Вакансии, требуются
Требуется водитель до 12 тонн
Договорная
Требуется водитель до 12 тонн .т.з иврит стаж вождения ! Линия кроватей матрасов +сборка ! Подходящим хорошие условия ! Так-же Перевозки...
Тель-Авив
16 января
В сети русских магазинов требуются работники\цы на различные вакансии Тель-Авив
Вакансии, требуются
В сети русских магазинов требуются работники\цы на различные вакансии
Договорная
Обсуждается на встрече
В сети русских магазинов требуются работники\цы на различные вакансии. работа в две смены - утро и вечер, включая конец недели. (нет...
Тель-Авив
16 января
В гостиницу на берегу моря требуются Тель-Авив
Вакансии, требуются
В гостиницу на берегу моря требуются
32₪
Тель Авив- Смены по 11 часов Работа с проживанием В гостиницу на берегу моря требуются: • Горничные(32 в час) • Oфицианты в лобби...
Тель-Авив
15 января
В ресторан морепродуктов требуются мужчины , женщины , семейные пары Тель-Авив 2
Вакансии, требуются
В ресторан морепродуктов требуются мужчины , женщины , семейные пары
30₪
В ресторан морепродуктов требуются мужчины , женщины , семейные пары, с белой, синей визой на должность помошника повора Работа не тяжелая,...
Тель-Авив
12 января
Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ Тель-Авив 2
Вакансии, требуются
Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ
600₪
Обсуждается на встрече
Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ в центре страны ☎️050-3104235☎ Условия вне конкуренции!!! ⭐аванс раз в неделю !!! ⭐Подвозки...
Тель-Авив
12 января
Требуются срочно разнорабочие и специалисты Тель-Авив
Резюме специалистов
Требуются срочно разнорабочие и специалисты
Работа по центру и за пределами .требуются разнорабочие на обьекты на строй склад ответственный.40шек.в час
Тель-Авив
9 января
Требуются рабочие на стройку, специалисты по монтажно-высотным работам Тель-Авив 2
Вакансии, требуются
Требуются рабочие на стройку, специалисты по монтажно-высотным работам
400₪
Требуются рабочие на стройку, специалисты по монтажно-высотным работам в крупную фирму в г. Натания. Работа с HPL и алюкобондом. Работа в...
Тель-Авив
7 января
Вакансия мефакеах в престижной гостинице Тель-Авив
Вакансии, требуются
Вакансия мефакеах в престижной гостинице
38₪
Вакансия мефакеах в престижной гостинице в Тель Авиве. Оплата труда 38 шек./час. Полная занятость, утренние и дневные смены (в том числе в...
Тель-Авив
7 января
Для уборки офиса требуется сотрудница/к Тель-Авив
Вакансии, требуются
Для уборки офиса требуется сотрудница/к
Договорная
Обсуждается на встрече
Для уборки офиса расположенного недалеко от Менахем бегин г. Тель-Авив требуется сотрудница/к, график работы с вс. по чт. (5дней), с 08:00 до...
Тель-Авив
5 января
Мясник-продавец в сети по всему Израилю Тель-Авив
Вакансии, требуются
Мясник-продавец в сети по всему Израилю
8 000₪
УСЛОВИЯ Ставка 32 шек/час + 125% после 8го часа Рабочий день по 10ч График 6/1 пт. сокращенный ОБЯЗАННОСТИ Рубка мяса и изготовление...
Тель-Авив
2 января
Cрочно требуется водитель Тель-Авив
Вакансии, требуются
Cрочно требуется водитель
10 000₪
Срочно требуется водители из центра страны, на высокооплачиваемую работу со своей машиной, права категории В. знание иврита и дорог...
Тель-Авив
1 января
В Супермаркеты в центре страны в отдел орехов требуются мужчины и женщины на фасовку Тель-Авив
Вакансии, требуются
В Супермаркеты в центре страны в отдел орехов требуются мужчины и женщины на фасовку
Договорная
В Супермаркеты в центре страны в отдел орехов требуются мужчины и женщины на фасовку, взвешивание продукции, работа легкая, 9-11 часов...
Тель-Авив
31 декабря
2019
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Премиум объявления
РАБОТНИЦА/К НА УБОРКУ дома

Договорная

Нес Циона

Требуются: - РАБОТНИЦА/К НА УБОРКУ дома в Нес-Ционе. Работа 3 раза в неделю Наличие автомобиля - обязательно. Отличные условия -...

15 января
2
Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ

600₪ Обсуждается на встрече

Тель-Авив

Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ в центре страны ☎️050-3104235☎ Условия вне конкуренции!!! ⭐аванс раз в неделю !!! ⭐Подвозки...

12 января
Набор крановщиков башенных кранов

Договорная

Тель-Авив

Набор крановщиков башенных кранов.Только для граждан Израиля. Лучшие условия для подходящих, все социальные условия, индивидуальный подход к...

28 декабря
2019
В гостиницу на берегу моря требуются

32₪

Тель-Авив

Тель Авив- Смены по 11 часов Работа с проживанием В гостиницу на берегу моря требуются: • Горничные(32 в час) • Oфицианты в лобби...

15 января
Как сюда попасть?

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