Условия: Есть подвозка, Социальный пакет, Медицинская страховка

Требования: Для владельцев синей визы и В1

Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ в центре страны

050-3104235

Условия вне конкуренции!!!

аванс раз в неделю !!!

Подвозки из Петах-Тиквы, Тель-Авива, Холона, Бат-Яма, Ришон ле-Циона

Все социальные условия.

Медицинская страховка для туристов ( с синяя бумагой)

Заработная плата от выработки (в сумме 350 шекелей до 600 шекелей в день).

Знание иврита не обязательно

Подходит также для имеющих разрешение на работу (синяя бумага)

Подрядчиком возможность сотрудничает + Машина + соляра