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Условия:
Есть подвозка, Социальный пакет, Медицинская страховка
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Требования:
Для владельцев синей визы и В1
Требуются ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ в центре страны
050-3104235
Условия вне конкуренции!!!
аванс раз в неделю !!!
Подвозки из Петах-Тиквы, Тель-Авива, Холона, Бат-Яма, Ришон ле-Циона
Все социальные условия.
Медицинская страховка для туристов ( с синяя бумагой)
Заработная плата от выработки (в сумме 350 шекелей до 600 шекелей в день).
Знание иврита не обязательно
Подходит также для имеющих разрешение на работу (синяя бумага)
Подрядчиком возможность сотрудничает + Машина + соляра
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