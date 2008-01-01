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Требуются рабочие на стройку, специалисты по монтажно-высотным работам

Тель-Авив | Добавлено: 7 января 2020, номер: 78
  • Условия: Официальное трудоустройство 
  • Требования: Только для граждан Израиля, Для владельцев синей визы и В1 
Требуются рабочие на стройку, специалисты по монтажно-высотным работам в крупную фирму в г. Натания. Работа с HPL и алюкобондом. Работа в центре страны и на севере с 7 до 17. Зарплата - от 400 шек. в день. Возможность карьерного роста и работы на каблануте.Только для граждан или с синими бумагами. Желательно наличие водительского удостоверения и разрешения на высоту. Возможно официальное трудоустройство и заключение трудового договора. #рабочий #строитель #монтажник #стройка #работа #кабланут
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Михаил
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Михаил
офлайн
частное лицо
на сайте с 12 декабря 2019
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