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Условия:
Официальное трудоустройство
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Требования:
Только для граждан Израиля, Для владельцев синей визы и В1
Требуются рабочие на стройку, специалисты по монтажно-высотным работам в крупную фирму в г. Натания. Работа с HPL и алюкобондом. Работа в центре страны и на севере с 7 до 17. Зарплата - от 400 шек. в день. Возможность карьерного роста и работы на каблануте.Только для граждан или с синими бумагами. Желательно наличие водительского удостоверения и разрешения на высоту. Возможно официальное трудоустройство и заключение трудового договора. #рабочий #строитель #монтажник #стройка #работа #кабланут
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