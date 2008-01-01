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Требуются работницы/ки на уборку элитных офисов

Тель-Авив | Добавлено: 24 января 2020, номер: 127
  • Условия: Хорошие условия, Социальный пакет 
  • Требования: Только для граждан Израиля 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИЦЫ/КИ НА УБОРКУ ЭЛИТНЫХ ОФИСОВ в Петах-Тикве, Рамат-Гане, Тель-Авиве, Лоде, Натании, Герцлии в ведущую компанию по уборке в Центре страны:
- Полная/частичная занятость
- В утренние часы оплата до 33 шек/час
- РАБОТА НА ПОДМЕНАХ - до 35 шек/час
- Полный пицуим с первого дня работы
- Полный пакет социальных условий
- Работа только в офисах престижных фирм
Подходит ТОЛЬКО для имеющих израильское гражданство!!!
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Michelle Braverman
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Договорная
Michelle Braverman
офлайн
частное лицо
на сайте с 12 декабря 2019
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