-
Условия:
Хорошие условия, Социальный пакет
-
Требования:
Только для граждан Израиля
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИЦЫ/КИ НА УБОРКУ ЭЛИТНЫХ ОФИСОВ в Петах-Тикве, Рамат-Гане, Тель-Авиве, Лоде, Натании, Герцлии в ведущую компанию по уборке в Центре страны:
- Полная/частичная занятость
- В утренние часы оплата до 33 шек/час
- РАБОТА НА ПОДМЕНАХ - до 35 шек/час
- Полный пицуим с первого дня работы
- Полный пакет социальных условий
- Работа только в офисах престижных фирм
Подходит ТОЛЬКО для имеющих израильское гражданство!!!
Другие похожие объявления
Вакансии, требуются
В лидирующую клининговую компанию Израиля требуются девушки.
Умение пользоваться навигатором обязательно.
Оплата
45 шекелей/час...
срочно
Вакансии, требуются
Требуется ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ из Тель-Авива, Холона или Бат-Яма СРОЧНО!!! для работы в дневные / ночные часы.
Очень хорошая...
Вакансии, требуются
Требуются горничные в гостиницу бутик в Тель Авиве. Оплата 35 шекелей в час. Работа напрямую, без посредников. Хорошие условия работы,...