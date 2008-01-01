Условия: Хорошие условия, Социальный пакет

Требования: Только для граждан Израиля

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИЦЫ/КИ НА УБОРКУ ЭЛИТНЫХ ОФИСОВ в Петах-Тикве, Рамат-Гане, Тель-Авиве, Лоде, Натании, Герцлии в ведущую компанию по уборке в Центре страны:

- Полная/частичная занятость

- В утренние часы оплата до 33 шек/час

- РАБОТА НА ПОДМЕНАХ - до 35 шек/час

- Полный пицуим с первого дня работы

- Полный пакет социальных условий

- Работа только в офисах престижных фирм

Подходит ТОЛЬКО для имеющих израильское гражданство!!!