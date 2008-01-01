Условия: Хорошие условия, С проживанием, Есть питание, Социальный пакет, Оплата проездного, Официальное трудоустройство

Требования: Для владельцев синей визы и В1

В ресторан морепродуктов требуются мужчины , женщины , семейные пары, с белой, синей визой на должность помошника повора

Работа не тяжелая, всему учим, много часов , оплачиваем проезд, выдаем полный соц пакет, есть жилье не далеко от дома.

Кормим вкусно , даем возможность нарабатывать часы, начальная оплата 30₪ в час (чистые) с последующими месяцами повышение, 5-6 дней в неделю, по 10-13 часов

Тель Авив, Петах Тиква, Бат Ям, Ришон ле Цион, Рамат Ган

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