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В ресторан морепродуктов требуются мужчины , женщины , семейные пары

Тель-Авив | Добавлено: 12 января 2020, номер: 100
  • Условия: Хорошие условия, С проживанием, Есть питание, Социальный пакет, Оплата проездного, Официальное трудоустройство 
  • Требования: Для владельцев синей визы и В1 
В ресторан морепродуктов требуются мужчины , женщины , семейные пары, с белой, синей визой на должность помошника повора
Работа не тяжелая, всему учим, много часов , оплачиваем проезд, выдаем полный соц пакет, есть жилье не далеко от дома.
Кормим вкусно , даем возможность нарабатывать часы, начальная оплата 30₪ в час (чистые) с последующими месяцами повышение, 5-6 дней в неделю, по 10-13 часов
Тель Авив, Петах Тиква, Бат Ям, Ришон ле Цион, Рамат Ган
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Michelle Braverman
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Michelle Braverman
офлайн
частное лицо
на сайте с 12 декабря 2019
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