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Условия:
Хорошие условия, Есть питание, Официальное трудоустройство
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Требования:
Для владельцев синей визы и В1
В ресторан требуется помощник повара! Тель-Авив
- подходит для синих бумаг или виз Б1
- ЗП 35 шек в час, нетто
- питание предоставляется
- график 10-12 часов в день
Обязанности:
- нарезка салатов, приготовление простых блюд, помощь по кухне
Условия: хорошие условия работы, чистая кухня, официальное трудоустройство
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