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В ресторан требуется помощник повара

Тель-Авив | Добавлено: 29 января 2020, номер: 147
  • Условия: Хорошие условия, Есть питание, Официальное трудоустройство 
  • Требования: Для владельцев синей визы и В1 
В ресторан требуется помощник повара! Тель-Авив
- подходит для синих бумаг или виз Б1
- ЗП 35 шек в час, нетто
- питание предоставляется
- график 10-12 часов в день
Обязанности:
- нарезка салатов, приготовление простых блюд, помощь по кухне
Условия: хорошие условия работы, чистая кухня, официальное трудоустройство
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Michelle Braverman
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Michelle Braverman
офлайн
частное лицо
на сайте с 12 декабря 2019
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05x xxx xxxx
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