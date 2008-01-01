Условия: Хорошие условия, Есть питание, Официальное трудоустройство

Требования: Для владельцев синей визы и В1

В ресторан требуется помощник повара! Тель-Авив

- подходит для синих бумаг или виз Б1

- ЗП 35 шек в час, нетто

- питание предоставляется

- график 10-12 часов в день

Обязанности:

- нарезка салатов, приготовление простых блюд, помощь по кухне

Условия: хорошие условия работы, чистая кухня, официальное трудоустройство