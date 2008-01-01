Работа в Израиле
Все категории
Выберите категорию
18 объявлений - смотреть все объявления »
  • Работа и вакансии Работа и вакансии
  • Перевозки Перевозки
  • Ремонт авто Ремонт авто
  • Ремонт и установка техники Ремонт и установка техники
  • Компьютеры и IT Компьютеры и IT
  • Ремонт и строительство Ремонт и строительство
  • Репетиторы и обучение Репетиторы и обучение
  • Красота Красота
  • Здоровье и медицина Здоровье и медицина
  • Хозяйство и уборка Хозяйство и уборка
  • Организация мероприятий Организация мероприятий
  • Услуги для животных Услуги для животных
  • Юристы, финансы Юристы, финансы
  • Другое Другое
Тель-Авив
Искать объявления по всей стране
  • С
  • Северный округ
Тель-Авивский округ
Искать объявления по всему региону
  • Г
  • Герцлия
  • Гиватаим
  • К
  • Кирьят-Оно
  • О
  • Ор-Йехуда
  • Р
  • Рамат-Ган
  • Рамат-ха-Шарон

В сети русских магазинов требуются работники\цы на различные вакансии

Тель-Авив | Добавлено: 4 января 2020, номер: 67
  • Требования: Только для граждан Израиля 
В сети русских магазинов требуются работники\цы на различные вакансии. работа в две смены - утро и вечер, включая конец недели. (нет возможности работать только по утрам). можно работать только в вечерние смены 15:00-22:00/23:00. можно работать только в конце недели).
только для обладателей Теудат-зеут
актуально для жителей городов: беэр шева, ашдод, ришон лецион, бат ям, холон, рэховот, рамле, лод, натания, модиин, кфар саба, петах тиква, рамат ган, тель авив.
Свяжитесь с автором объявления
Lena Schneiderman
05x xxx xxxxПоказать контакты
Другие похожие объявления
Требуются рабочие на стройку, специалисты по монтажно-высотным работам Тель-Авив 2
Вакансии
Требуются рабочие на стройку, специалисты по монтажно-высотным работам
400₪
Требуются рабочие на стройку, специалисты по монтажно-высотным работам в крупную фирму в г. Натания. Работа с HPL и алюкобондом. Работа в...
Тель-Авив
7 января
Требуется водитель до 12 тонн Тель-Авив
Вакансии
Требуется водитель до 12 тонн
Договорная
Требуется водитель до 12 тонн .т.з иврит стаж вождения ! Линия кроватей матрасов +сборка ! Подходящим хорошие условия ! Так-же Перевозки...
Тель-Авив
7 января
Вакансия мефакеах в престижной гостинице Тель-Авив
Вакансии
Вакансия мефакеах в престижной гостинице
38₪
Вакансия мефакеах в престижной гостинице в Тель Авиве. Оплата труда 38 шек./час. Полная занятость, утренние и дневные смены (в том числе в...
Тель-Авив
7 января
ДоговорнаяОбсуждается на встрече
Lena Schneiderman
офлайн
частное лицо
на сайте с 12 декабря 2019
Все объявления автора
Контакты: показать контакты
Тел.
05x xxx xxxx
Написать автору
Поделиться с другом
Пожаловаться
Распечатать

Работа в ИзраилеПоиск работы, ищу работу в Израиле. Работа в Израиле Бат Ям, Север, Ашдод, с проживанием. Презентовать услуги компании и себя лично.

Мы в соц сетях: