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Требования:
Только для граждан Израиля
В сети русских магазинов требуются работники\цы на различные вакансии. работа в две смены - утро и вечер, включая конец недели. (нет возможности работать только по утрам). можно работать только в вечерние смены 15:00-22:00/23:00. можно работать только в конце недели).
только для обладателей Теудат-зеут
актуально для жителей городов: беэр шева, ашдод, ришон лецион, бат ям, холон, рэховот, рамле, лод, натания, модиин, кфар саба, петах тиква, рамат ган, тель авив.
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