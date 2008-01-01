Требования: Только для граждан Израиля

В сети русских магазинов требуются работники\цы на различные вакансии. работа в две смены - утро и вечер, включая конец недели. (нет возможности работать только по утрам). можно работать только в вечерние смены 15:00-22:00/23:00. можно работать только в конце недели).

только для обладателей Теудат-зеут

актуально для жителей городов: беэр шева, ашдод, ришон лецион, бат ям, холон, рэховот, рамле, лод, натания, модиин, кфар саба, петах тиква, рамат ган, тель авив.