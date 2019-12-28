В Супермаркеты в центре страны в отдел орехов требуются мужчины и женщины на фасовку, взвешивание продукции, работа легкая, 9-11 часов рабочий день, 30ш в час чистыми+ проезд, знание минимального иврита либо среднего английского, подходит для людей с таудат зеутами, для виз и синих бумаг.
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Ставка 32 шек/час + 125% после 8го часа
Рабочий день по 10ч
График 6/1 пт. сокращенный
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