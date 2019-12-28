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В Супермаркеты в центре страны в отдел орехов требуются мужчины и женщины на фасовку

Тель-Авив | Добавлено: 29 декабря 2019, номер: 41
    В Супермаркеты в центре страны в отдел орехов требуются мужчины и женщины на фасовку, взвешивание продукции, работа легкая, 9-11 часов рабочий день, 30ш в час чистыми+ проезд, знание минимального иврита либо среднего английского, подходит для людей с таудат зеутами, для виз и синих бумаг.
    Свяжитесь с автором объявления
    Ivan Prodesign
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